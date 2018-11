Werfconcert Sint-Cecilia Welle met nieuwe dirigent Claudia Van den Houte

08 november 2018

Muziekmaatschappij Sint-Cecilia Welle geeft zaterdag 10 november haar zestiende Werfconcert.

Het grootse concert in CC De Werf in Aalst is een tweejaarlijkse traditie sinds 1987. Dit jaar zijn er enkele nieuwigheden. Zo is dit het eerste Werfconcert met de nieuwe dirigent van Sint-Cecilia, Filip Couck. Couck is al lang actief in de muziekwereld en was al dirigent bij onder meer de koninklijke harmonie in Zwijnaarde, ‘Kunst en Vermaak’ in Liedekerke en ‘Niets zonder Arbeid’ in Erembodegem.

“Het is ook de eerste keer dat onze jeugdwerking mee optreedt tijdens het Werfconcert”, vertelt Pierre Elskens, secretaris van Sint-Cecilia Welle. “Twaalf leerlingen geven het beste van zichzelf op verschillende instrumenten. Ook de slagwerkers bij de jeugd treden voor het eerst op.”

“Veertig muzikanten brengen tijdens het concert een mix van alle soorten muziek, voor zowel jong als oud. Er worden nummers gebracht zoals ‘Skyfall’ van Adele en ‘Heb ik ooit gezegd dat ik je lief heb’ van Clouseau, maar ook klassieke stukken zoals ‘Ross Roy’ van Jacob de Haan.”

Het concert ‘Welle Straalt’ vindt op zaterdag 10 november om 20 uur plaats in CC De Werf in Aalst. De toegang bedraagt 12 euro. Er is gratis busvervoer. De bus vertrekt verschillende keren van op het Welleplein, eens om 17 uur, om 18 uur en om 19 uur. Na het concert worden iedereen ook teruggebracht.