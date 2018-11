Welleplein krijgt parkeerbeugels: niet meer zeulen met bloembakken bij evenementen Claudia Van den Houte

22 november 2018

18u14 1 Denderleeuw Op het Welleplein worden er momenteel parkeerbeugels aangelegd. Ze vervangen de bloembakken die werden geplaatst om te voorkomen dat auto’s het plein over rijden.

“De bloembakken werden er destijds bewust gezet omdat we na de opening van het plein hadden gemerkt dat wagens niet het weggedeelte volgden, maar over het plein reden”, vertelt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Jan De Nul (CD&V). “De bloembakken moesten echter telkens worden weggehaald bij kermissen of evenementen en het duurde altijd een tijdje vooraleer die terug werden geplaatst - iets waarover we al opmerkingen kregen op de gemeenteraad. Bovendien was het voor onze gemeentewerkers arbeidsintensief om de bloembakken telkens te moeten verplaatsen.”

Daarom worden de bloembakken vervangen door beugels, die momenteel worden aangelegd op het Welleplein. “Op het plein worden er insnijdingen gemaakt, waar betonnen sokkels met daarin de beugels komen. De beugels kunnen worden ingeklapt bij kermissen of andere evenementen op het plein.” De werken moeten in de eerste helft van volgende week klaar zijn.