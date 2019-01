Wellenaars willen eigen wekelijkse markt in hun dorp Claudia Van den Houte

06 januari 2019

18u54 0 Denderleeuw De Wellenaars willen graag een wekelijkse markt in hun dorp. Er gaan daarvoor stemmen op in de Facebookgroep ‘Ge zetj va Welle aske...’

Welle heeft momenteel nog geen eigen markt. Verschillende inwoners blijken dat te missen. Er kwamen heel wat reacties op de vraag naar een markt in Welle. De nieuwe schepen van Lokale Economie Yves De Smet (LvB) laat alvast weten dat de opwaardering van de wekelijkse markt in Denderleeuw één van de actiepunten van zijn partij was. Momenteel zou telt markt, die elke vrijdag op het dorpsplein van Denderleeuw plaatsvindt, maar twee kraampjes meer tellen.

“Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren met de markt. Mijn eerste idee was om die markt op te waarderen en eventueel naar maandagvoormiddag te verplaatsen”, aldus De Smet. Tegen een wekelijkse markt in Welle zegt hij niet onmiddellijk ‘nee’, maar ook niet ‘ja’. “Dat zal rustig moeten bekeken worden met de Raad Lokale Economie, de marktkramers, de cafés in de buurt en andere actoren. Misschien is er een wisselwerking mogelijk: de ene week in Denderleeuw, de andere week in Welle. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. De vraag voor een markt in Welle zal zeker meegenomen worden. Ik maak er alvast werk van.”

Er werd intussen ook al een poll opgestart met de vraag of het gemeentebestuur de wekelijkse markt nieuw leven moet inblazen.