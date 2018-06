Wellemeersen komen stilaan tot bloei NATUUR KRIJGT DUW IN DE RUG EN RESERVAAT WORDT TOEGANKELIJKER CLAUDIA VAN DEN HOUTE

22 juni 2018

03u06 0 Denderleeuw Natuurreservaat De Wellemeersen krijgt een flinke opwaardering. Een nieuw natuurinrichtingsproject moet er voor zorgen dat de natuur zich herstelt en verder ontwikkelt. Het natuurreservaat zal ook toegankelijker worden voor bezoekers.

Het natuurinrichtingsproject voor De Wellemeersen en de Oude Dendermeersen kan van start gaan nu het is goedgekeurd door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. Met het project wil Denderleeuw samen met andere lokale besturen, het Agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij en Natuurpunt de natuur een duwtje in de rug geven. "Er wordt gewerkt aan een betere waterhuishouding in De Wellemeersen", zegt milieuschepen Sofie Renders (CD&V).





Doorstroming

"De natuur in het gebied ging er door een veranderde watertoestand op achteruit. Daarom zochten we een betere doorstroming en meer ruimte voor de Dender, zonder overstromingsgevaar." "De waterloop de Rijt trad constant uit haar oevers, waardoor er één grote vijver ontstond", vertelt Joost Mertens, voorzitter van Natuurpunt Denderleeuw. "Daardoor begonnen veel populieren af te sterven en ook de elzenbroekbossen kunnen niet tegen stilstaand water. Dankzij de geplande ingrepen kunnen de elzenbroekbossen zich herstellen en ontwikkelt zich een aaneengesloten moeras- en graslandcomplex. De waterloop werd al geruimd. Er zal onder meer een dijk worden aangelegd. We moeten er voor zorgen dat het waterpeil daalt en dat er geen vervuild afvalwater meer in het gebied komt. Het is de bedoeling dat de Europees beschermde natuur opnieuw kansen krijgt", aldus Mertens.





Dieren

De ingrepen komen ook de dierensoorten ten goede. "Er leven nu onder meer libellen, watervogels zoals de ijsvogel en vleermuizen. Voor sommige soorten is het water nefast. Met het project is het de bedoeling om de situatie van die soorten te verbeteren of minstens te behouden. In De Dendermeersen worden droge graslanden dan weer omgezet naar vochtige graslanden, zodat de kwartelkoning er kan broeden."





Denderleeuw wil De Wellemeersen ook toegankelijker maken voor bezoekers en het recreatief aanbod verbeteren en uitbreiden. "De wandelpaden worden aangepakt en het netwerk aan paden zal worden uitgebreid. We denken ook aan een vogelkijkhut, een uitkijktoren en aan een speelzone voor kinderen met eventueel een klein educatief parcours", vertelt Mertens. De gemeente sloot eind vorig jaar een overeenkomst met Natuurpunt Beheer vzw voor het onderhoud van De Wellemeersen. In dat kader startte Natuurpunt woensdag met het herstel van de knuppelpaden.