Wellemeersen bezoedeld met zwerfvuil BUURT EN NATUURLIEFHEBBERS ZIJN SLUIKSTORTEN BEU CLAUDIA VAN DEN HOUTE

09 juni 2018

02u57 0 Denderleeuw De ene dumpt er zijn kattenbak, een andere vindt de gracht ideaal om zijn bouwafval te storten "De mooiste plek van heel Denderleeuw is bezoedeld", klagen de buurtbewoners en natuurliefhebbers van de Wellemeersen. De gemeente plant extra camera's.

Slachtafval, een uitgebroken keuken, een deel van een oude grasmachine, het omhulsel van koperkabels, kinderkoetsen, een microgolf-oven, en twee stapels kurken. De lijst van zwerfafval in natuurreservaat de Wellemeersen is eindeloos. "Je houdt het niet voor mogelijk wat we hier allemaal vinden", zegt Bruno De Bruyn, conservator van het natuurgebied dat wordt beheerd door Natuurpunt Denderleeuw. "Je ziet het zwerfvuil jaarlijks stijgen. Er zijn mensen die er dagelijks hun plastic zakjes voor groenten achterlaten, iemand dumpt er wekelijks de inhoud van de kattenbak, een andere gooit zijn zakken met bouwafval gewoon in de gracht."





Nochtans is zwerfvuil schadelijk voor natuur en dier. "Denk maar aan koeien die sterven door zwerfvuil dat in hun maag terechtkomt. Wij doen drie keer per jaar een sluikvuilopruiming, maar het is dweilen met de kraan open", zegt De Bruyn. "Twee dagen later lijkt het reservaat alweer op een stort."





Om de sluikstorters echt bij de kraag te vatten, rekent de conservator op de politie. "Maar tegen de tijd dat er een ploeg toekomt, zijn de vogels al lang gevlogen."





Camera's

Ook de buurtbewoners van de Wellemeersen zien het zwerfvuil met lede ogen toenemen. "De sluikstorters handelen met voorbedachten rade en kennen duidelijk hun weg", zegt buurtbewoner Kevin Cannoot. "De vereniging Pasar riep de Wellemeersen enkele jaren geleden nog uit als mooiste natuurplekje in onze gemeente. Jammer dat zo'n mooi gebied nu bezoedeld wordt door sommige mensen", vertelt buurtbewoner Jan Van Droogenbroeck. "De gemeente zou camera's moeten inzetten om sluikstorters te betrappen en te beboeten." Dat vindt ook De Bruyn: "De boetes kunnen voor mijn part niet hoog genoeg zijn. Slagbomen aan de toegangswegen zouden dan weer sluikstorters met aanhangwagens kunnen tegenhouden."





Burgemeester Jo Fonck (sp.a/LvB) stelt dat Denderleeuw al een streng beleid voert tegenover zwerfvuil. "Er zijn nu al boetes tot 375 euro per kubieke meter. We hebben een anonieme mobiele camera die we inzetten op extra gevoelige plaatsen. Omdat we vaststellen dat dat effect heeft, bekijken we om er nog twee extra aan te kopen. Slagbomen aan toegangswegen kunnen ook onderzocht worden. Mensen kunnen zwerfvuil ook altijd melden via de meldlijn van de gemeente of via Facebook."