Welle

Loopvrienden gedenken Tom De Paermentier tijdens jogging



KOEN MOREAU en CLAUDIA VAN DEN HOUTE

02 augustus 2018

06u59 0 Denderleeuw Ondanks zijn tragisch overlijden op 20 maart van dit jaar was Tom De Paermentier (26) toch aanwezig op de jogging van S.N.A. Welle.

Heel wat vrienden droegen een t-shirt met de beeltenis van Tom. Ook Tom’s ouders en vriendin Ulrike waren aanwezig toen de wedstrijd startte met een minuut stilte. “Tom was sinds jonge leeftijd aan de slag bij onze club, had nog nooit onze jogging gemist en was een goede vriend van mijn zoon Bert. Als trainer had ik hem heel wat jaren onder mijn hoede. Het was een jongen met een enorm doorzettingsvermogen die meerdere kampioenstitels pakte en met succes afstudeerde als kinesist”, vertelt Marc Van Der Hoeven. Het overlijden van Tom, nadat een vrachtwagen inreed op een file op de N42 in Oosterzele, laat een leegte in de club. “We bekijken nog hoe, maar bedoeling is om Tom ook bij onze toekomstige joggings te gedenken.”