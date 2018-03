Vrouw staat terecht voor dronken ongeval 02 maart 2018

Kelly G. uit Denderleeuw moest gisteren in de rechtbank in Aalst verschijnen nadat ze op 23 juni vorig jaar een ongeval veroorzaakte onder invloed van alcohol. Op dat moment zat ook haar dochter bij haar op de achterbank in de wagen. Haar dochter raakte toen ook gewond bij het ongeval. De aanrijding gebeurde op de Ringlaan in Denderleeuw. De beklaagde was op weg naar een familielid in Ninove om haar dochter daar te gaan afzetten. Ze verloor plots de controle, reed door twee hagen, ramde een betonpaal en kwam vervolgens tot stilstand tegen een geparkeerde wagen. De schade was bijzonder groot. De vrouw zelf kwam niet opdagen. De politierechter zal volgende week uitspraak doen in de zaak. (KBD)