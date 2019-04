Vrouw met kind belandt met voertuig tegen boom, geen gewonden Koen Baten

11 april 2019

Op de Steenweg in Denderleeuw ter hoogte van de Veldstraat is een vrouw met haar voertuig tegen een boom gebotst. Hoe het ongeval kon gebeuren is op dit moment nog niet duidelijk. De vrouw zat met haar kindje in de wagen, maar beiden bleven ongedeerd. De vrouw en het kindje werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De wagen liep aanzienlijke schade op.