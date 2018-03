Vrachtwagen rijdt zicht vast tegen brug 16 maart 2018

02u43 0

In de Guido Gezellestraat in Denderleeuw is gisteren kort na de middag een vrachtwagen vastgeraakt onder een brug. De bestuurder schatte vermoedelijk de hoogte verkeerd in en reed zich even vast. Men moest de vrachtwagen er onderuit trekken, wat heel wat tijd in beslag nam. Niemand raakte gewond. De brug raakte licht beschadigd door de aanrijding. (KBD)