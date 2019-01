Voorleesuurtje over ‘Vriendschap & carnaval’ in bib Claudia Van den Houte

28 januari 2019

18u53 0 Denderleeuw In de bibliotheek van Denderleeuw is er woensdag 6 februari een voorleesuurtje met als thema ‘Vriendschap & carnaval’.

Elke eerste woensdag van de maand kan je in de bib terecht voor een voorleesuurtje met leuke prentenboeken en de kamishibai, een vorm van Japans verteltheater. Tijdens het voorleesuurtje van februari wordt er voorgelezen rond het thema ‘Vriendschap & carnaval’. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn op 6 februari welkom van 14 tot 14.45 uur in de polyvalente zaal van de bibliotheek, Vrijheidsstraat 11. De toegang is gratis. Inschrijven is niet nodig. Het volgende voorleesuurtje zal plaatsvinden op woensdag 6 maart.