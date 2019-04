Voorjaarscongres van brandweer in Denderleeuw groot succes Koen Baten

06 april 2019

Een 150-tal brandweerlieden van over heel Vlaanderen verzamelden vanochtend in Denderleeuw voor het voorjaarscongres van de brandweer. Er werd niet toevallig voor Denderleeuw gekozen, want het brandweerkorps van Denderleeuw bestaat dit jaar maar liefst 75 jaar. Aan het voetbalterrein van FCV Dender werden verschillende voordrachten gegeven voor de brandweermannen, daarna konden ze aan tafel schuiven voor een heerlijke maaltijd.

Het congres was een groot succes en de brandweer van Denderleeuw was zeer tevreden. Voor het 75-jarige bestaan organiseren zij ook nog tal van activiteiten. Op 25 augustus is er een grote veiligheidsdag die zal georganiseerd worden door de brandweer. “Deze vindt plaats op het Dorp in Denderleeuw, waarbij we heel wat zaken zullen tonen", klinkt het. “We willen ook defensie en het Rode Kruis enzo hier bij betrekken.” Op 12 mei worden alle brandweermannen van Denderleeuw officieel gehuldigd voor hun 75-jarige bestaan.