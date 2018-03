Voor rechter na gewapende overval 20 maart 2018

02u48 0 Denderleeuw Voor de Dendermondse rechter is gisteren Angelo S. (36) verschenen. Hij staat terecht voor een gewapende overval in Denderleeuw begin dit jaar. Er hangt hem 37 maanden cel boven het hoofd.

De feiten speelden zich af op 29 januari 2018. S., die dringend geld nodig had, trok toen naar de parking van de Proxi Delhaize in de Bouchstraat in Denderleeuw. Hij had een alarmpistool bij zich en wilde een overval plegen om zo aan geld te geraken. Hij wachtte op een 'geschikt' slachtoffer en overviel uiteindelijk rond 18 uur een vrouw die na haar werk nog snel even boodschappen ging doen.





Lomp

S. stapte in haar auto en ging naast haar op de passagierszetel zitten. Hij bedreigde de vrouw met zijn wapen en eiste haar geld.





"De dader was echter zo lomp om zich na de feiten door de vrouw vlakbij zijn woning, in de buurt van het station, te laten afzetten", vertelde openbaar aanklager Pascal Persoons tijdens het proces.





"Crapuleus"

"Op die manier en aan de hand van een persoonsbeschrijving, konden we de man opsporen. Bij een huiszoeking werd het gebruikte alarmpistool gevonden."





De procureur noemde de feiten "crapuleus" en vorderde een effectieve gevangenisstraf van 37 maanden. Angelo S. blijkt overigens geen onbekende te zijn voor het gerecht. Hij staat gekend als drugsgebruiker. S. zit sinds de feiten in de gevangenis. Hij beweerde dat hij niet meer weet waarom hij de vrouw overviel. "Ik had gewoon geen werk en geen geld", zei hij.





De rechter velt vonnis op 26 maart.





