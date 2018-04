Voor deze negen partijen kan u in oktober stemmen 05 april 2018

-LvB: Burgemeester Jo Fonck komt op 14 oktober niet op met sp.a, maar wel met een eigen 'Lijst van de Burgemeester' of LvB. Daarmee wil hij mensen van verschillende ideologieën samenbrengen.





-N-VA: De partij maakte begin deze legislatuur deel uit van de meerderheid, maar belandde na de breuk met haar toenmalige coalitiepartner weer in oppositie. Ex-burgemeester Jan De Dier en ex-schepen Erna Scheerlinck verlieten de partij en komen nu elk met een eigen lijst op. De N-VA-lijst wordt getrokken door Johan Duyck.





-CD&V: De enige partij die de volledige legislatuur in de meerderheid zat. Eerst vormde ze een coalitie met N-VA en na de onbestuurbaarheid ruilde ze N-VA in voor sp.a.





-Open Vld: De partij zat tijdens de vorige verkiezingen in kartel met Plus, maar komt nu weer alleen op. Open Vld zat samen met Plus begin deze legislatuur in coalitie met N-VA en CD&V, maar maakte nooit deel uit van het schepencollege, in tegenstelling tot Plus. De toetreding tot die coalitie veroorzaakte onenigheid binnen de partij.





-Plus: De partij scheurde zich los van Open Vld en trekt alleen naar de kiezer. Voormalig schepen Geert Van Schelvergem gaat het rustiger aan doen en duwt de lijst. Lijsttrekker is Christa Wauters.





-Vlaams Belang: Nationale partij die al een tijd bestaat in Denderleeuw, zonder enige band met één van de twee coalities.





-Groen: De partij komt voor het eerst op in Denderleeuw op 14 oktober.





-DVD: DuurzaamVlaams Denderleeuw (DVD) is de partij van voormalig N-VA-burgemeester Jan De Dier. Hij richtte de partij op met voormalig N-VA-schepen Erna Scheerlinck, maar zij verliet DVD in september 2016.





-E.R.N.A. of 'Eerlijk, Rechtvaardig en Nodig Alternatief' is de lijst die voormalig schepen Erna Scheerlinck net oprichtte. (CVHN)