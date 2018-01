Vol Welleplein geniet van nieuwjaarsdrink 02u35 0 Foto Claudia Van den Houte

Het Welleplein is volgelopen voor de jaarlijkse nieuwjaarsdrink die de gemeente Denderleeuw organiseerde voor haar inwoners om te toasten op het nieuwe jaar. Dries De Vleminck, die tweede werd in The Voice van Vlaanderen, trad samen met Bram, gekend van het duo 'Bram & Lennert', en een speciaal voor de gelegenheid samengestelde band op. De gemeente had voor het eerst shuttlebussen aangelegd om de inwoners van en naar de nieuwjaarsdrink op het Welleplein te voeren. Er was gratis bier, frisdrank, soep en chocomelk, en de jeugdverenigingen boden tegen een kleine vergoeding ook hapjes aan om hun kas te spijzen.





(CVHN)