Vol jeugdhuis Stam X ziet Dries tweede worden in The Voice

In jeugdhuis Stam X was er gisteravond zowel euforie als lichte ontgoocheling tijdens de finale van The Voice van Vlaanderen, die er op groot scherm te zien was. Dries De Vleminck, één van de vier finalisten, is goed gekend in Stam X en was er zelfs nog voorzitter. Vreugde alom dus toen bekend werd dat Dries door mocht gaan naar het laatste deel van de finale en bij de twee laatste finalisten was. Toen presentatrice An Lemmens op het einde van de uitzending bekend maakte dat Luka de winnaar was, waren de vrienden van Dries wat ontgoocheld, maar ze zijn vooral blij dat hun kameraad het zo ver schopte. "Hij hoefde niet te winnen, wie tweede wordt in zo'n wedstrijd, raakt meestal verder", zegt Pieter-Jan Bergmans. "De nummers die Dries bracht, waren zeer goed. Van het Jungle Book-liedje had ik dat niet verwacht", zegt Joachim De Leenheer. "Deze wedstrijd is goed geweest voor Houston's Problem (de band van Dries, red.)", denkt Dagmar Asselman. "Dat hij deelnam aan The Voice, was voor ons geen verrassing, maar wel dat hij uiteindelijk bij de laatste twee geëindigd is", aldus Teun Van Overstraeten, Nathalie Van Nuffel en Daphne Van Impe, allemaal goede vrienden van Dries. (CVHN)