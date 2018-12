Voetbalclubs organiseren ‘Fairtrade Tournament’ als straf voor vechtende ouders tijdens jeugdvoetbal Claudia Van den Houte

17 december 2018

02u53 0 Denderleeuw Op de terreinen van FC Dender hebben jeugdvoetballertjes zondag een ‘Fairtrade Tournament’ gespeeld. Dat kwam er naar aanleiding van vechtende ouders die in mei een wedstrijd tussen AFC Tubize en Thes Sport verstoorden. De ploegen krijgen geen boete, maar moesten wel een ‘fair play’-evenement organiseren.

Tijdens een partijtje voetbal bij de U8 (7 en 8 jaar) in Denderleeuw gingen de ouders van enkele spelertjes op 26 mei stevig met elkaar op de vuist. Dat leidde tot een hevige knokpartij tussen de supporters van Tubize en Thes Sport (een ploeg uit Tessenderlo). De voetbalploegen kregen een opvallende straf: ze moesten geen boete betalen, maar er moest wel een gemeenschappelijk ‘fair play’-event georganiseerd worden door de beide teams.

Dat ‘fair play’-event vond zondag plaats, met het ‘Fairtrade Tournament’. FC Dender was niet verplicht om het event mee te organiseren, maar wou toch meewerken omdat de feiten op haar terrein gebeurden. Er was geen klassement, maar er werd wel een fair playcharter opgesteld. Elke deelnemer kreeg ook een medaille. De toegangsprijs van 1 euro gaat naar Think Pink.