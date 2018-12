Vlaams Belang reageert op nieuwe coalitie: “Wil van kiezer wordt niet gerespecteerd” Claudia Van den Houte

14 december 2018

22u57 1 Denderleeuw “LvB en CD&V respecteren de wil van de kiezer niet. Anders vorm je geen coalitie met Groen”, reageert Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) op de nieuwe bestuursmeerderheid.

Slagmulder is niet overtuigd van de rechtse accenten in het nieuwe bestuursakkoord dat werd voorgesteld. “Het beleid dat ze willen voeren, is oude wijn in nieuwe zakken. Het zal een verderzetting zijn van het huidige beleid. Ze zullen de zaken iets scherper formuleren, maar het zal weinig nieuws onder de zon zijn. Denderleeuw heeft rechts gestemd, maar krijgt een links beleid”, aldus Slagmulder. “We zullen als grootste partij de komende zes jaar stevig oppositie voeren.”