Vitrine optiek De Cooman uit Denderleeuw beschoten afgelopen weekend De inslag lijkt sterk op die van in Ninove, waar een café beschoten werd. Koen Baten

20 november 2018

15u50 0

Niet alleen in Ninove werd er zondagavond schade aangericht aan verschillende wagens en de ramen van café Groeneweg op de Aalstersesteenweg, ook in de Geallieerdenstraat in Denderleeuw sloegen de daders vermoedelijk afgelopen weekend toe. Daar beschoten ze een opticien. “Maandag merkte ik plots de schade op aan onze winkel", aldus Hans De Cooman. “Onze zaak werd twee keer beschoten, en toont gelijkaardige schade zoals het café in Ninove", zegt de zaakvoerder. Zowel aan de voordeur als op het raam aan de zijkant was er schade op te meten bij Hans.

Op het moment dat de feiten gebeurden was de winkel niet open en was er dus ook gelukkig niemand aanwezig. “De persoon in kwestie blijkt maar niet te stoppen. Het gat en de schade lijkt ook erg op die in Ninove, dus vermoedelijk gaat het hier wel om dezelfde persoon", klinkt het. “We moeten dit blijven onder de aandacht brengen dat de mensen het lezen en zien en dat zo de dader misschien kan gepakt worden.”

Hans verwittigde ook de politie en ging klacht indienen over de feiten. Beide politiezones zijn bezig met een onderzoek, maar de dader kan op dit moment nog altijd onder de radar blijven. “In het verleden werden hier in Denderleeuw ook al verschillende schadegevallen gemeld, ik hoop dat ze hem snel te pakken krijgen", klinkt het.

Hans nam intussen ook al contact op met zijn glasfabrikant, maar zal de schade waarschijnlijk niet meer kunnen maken voor nieuwjaar. “Gelukkig hebben we dubbel glas en zijn de kogels of voorwerpen die ze gebruiken er niet volledig door geraakt, maar leuk is dit zeker niet", besluit de opticien.