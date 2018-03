Vijftigplussers maken plezier tijdens 'sportweek voor senioren' 29 maart 2018

Deze week beleven vijfigplussers heel wat sportplezier tijdens de 'sportweek voor senioren'. De week ging van start met een initiatie elektrische fiets. "Hun kennis over het verkeer werd opgefrist en nadien getest met een quiz en ze konden een praktijktest doen", vertelt Dries Bronselaer van de sportdienst. Dinsdag gingen ze bowlen bij Tragel en gisteren konden ze hun conditie laten opmeten door een Sportelteam en speelden ze estafette- en teambuildingsoefeningen. Vandaag staat er een wandeling in het Kanaalbos op het programma. Op de laatste dag is er een ontbijt, gevolgd door een actief bordspel. (CVHN)