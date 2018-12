VIDEO: Vijf woningen geëvacueerd na waterlek in Denderleeuw door overdruk op distributieleiding Vanmiddag starten graafwerken om lek op te sporen Koen Baten

22 december 2018

12u50 0 Denderleeuw In de Rodenstraat in Denderleeuw zijn vijf huizen geëvacueerd nadat er vanmorgen rond 07.00 uur een waterlek was ontstaan in de straat. Een uur later spoot het water omhoog en stond de hele straat blank. De brandweer werd verwittigd en kwam ter plaatse. Ook de watergroep kwam ter plaatse en de elektriciteit en gas werd uitgeschakeld. “Vijf huizen moeten gecontroleerd worden op verzakkingen en de bewoners mogen niet meer naar binnen", aldus burgemeester Jo Fonck.

Het waterlek is een gevolg van de grote problemen met het water in Sint-Pieters-Leeuw. “We hebben een bypass gestoken op deze distributieleiding, en waarschijnlijk was de druk te hoog en bevindt er zich hier een zwakke plek waardoor er een groot lek is ontstaan", zegt schepen Jan De Nul van openbare werken.

Alle bewoners kregen de raad om te vertrekken omdat er geen elektriciteit en gas meer was. Er werd opvang voorzien door de gemeente in de Palaver in de wijk Hemelrijk, maar de meeste bewoners kozen om even bij familie te gaan en daar opgevangen te worden.

Greta Francois (60) is een van de vijf bewoonsters die moest vertrekken, haar woning ligt vlak aan het waterlek. “Ik ga toch naar de palaver, maar ik ben er niet gerust in", zegt Greta. “Ik hoop dat ik vanavond toch kan terugkomen, anders moet ik op een veldbed slapen daar, en dat zie ik toch niet zitten", klinkt het. Haar woning raakte door het lek ook beschadigd. Haar blauwe steen buiten is gebarsten, en de inkomhal van haar woning kreeg water naar binnen. “Ik heb foto’s genomen en nu is het bang afwachten. De periode met de feesten is ook bijzonder ongelukkig", aldus de vrouw. Samen met haar familieleden werd er wat kledij meegenomen.

Even was er sprake van het rampenplan, maar dit zou uiteindelijk toch niet nodig zijn.

Later meer