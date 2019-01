Verwarmingsketel vat vuur, appartementen lopen lichte rookschade op Koen Baten

18 januari 2019

In de Kerkstraat ter hoogte van het kruispunt met Drieselken in Welle heeft een verwarmingsketel op het gelijkvloers van een appartementsgebouw vuur gevat. De bewoners, een ouder koppel, verwittigden de brandweer en werden geëvacueerd. Ze bleven ongedeerd. Het korps van Aalst en Denderleeuw kwamen ter plaatse en hadden het vuur snel onder controle. Door de rook liepen de bovenste appartementen lichte schade op. De waterschade in het appartement op het gelijkvloers bleef beperkt. Omdat de verwarming defect is zal het koppel waarschijnlijk bij hun kinderen opgevangen worden.