Verkeershinder door werken in stationsomgeving Claudia Van den Houte

05 april 2019

18u22 5 Denderleeuw Verschillende werken zullen volgende week voor verkeershinder zorgen in de stationsomgeving van Denderleeuw.

Op maandag 8 april start een aannemer in opdracht van Infrabel vanaf 6 uur met bomen te snoeien op het talud ter hoogte van de spoorwegbrug in de Guido Gezellestraat. Gelijktijdig zal een aannemer in opdracht van Fluvius de verlichting onder de spoorwegbrug vervangen. De rijbaan zal daardoor één werkdag afgesloten zijn voor verkeer. Het verkeer richting Guido Gezellestraat wordt omgeleid via de Thontlaan en Kiekenborrestraat. Het verkeer richting station wordt omgeleid via Koopwarenstraat, Th. De Cleynlaan, Kouterbaan, Steenweg, Wellestraat, A. Rodenbachstraat.

Aansluitend op die werken zal een derde aannemer een verzakt putdeksel in de rijbaan in de Guido Gezellestraat ter hoogte van de spoorwegbrug optrekken. Op dinsdag 9 april wordt het wegdek plaatselijk opgebroken om het putdeksel opnieuw op de correcte hoogte te brengen. Het plaatselijk gieten van nieuwe asfalt is gepland op 10 april. Door die werken zal één rijstrook afgesloten zijn en zal er twee dagen verminderde doorstroming in de Guido Gezellestraat zijn. Het verkeer langs de werkzone wordt geregeld met mobiele verkeerslichten.