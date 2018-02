Veertiger zwaar toegetakeld tijdens pakjesronde FAMILIE DENKT DAT RACISME AAN BASIS LAG VAN ZINLOOS GEWELD KOEN BATEN

06 februari 2018

02u35 0 Denderleeuw Mangolopa Kivayasikiri (44), een pakjesbezorger uit Denderleeuw, werd tijdens zijn ronde in elkaar geslagen door drugsdealer S.M. De man was zijn laatste pakje aan het bedelen, toen hij in Wetteren zonder reden rake klappen kreeg met een stomp voorwerp. De dader kon kort na de feiten worden opgepakt en is aangehouden door het parket voor poging tot doodslag. "Onze familie is bijna zeker dat Mangolopa omwille van racistische motieven werd aangevallen", zegt schoonbroer Paluku.

De feiten vonden vorige donderdag plaats tijdens zijn pakjesronde in de Van Cromphoutstraat in Wetteren, toen S. hem plots aanviel zonder enige aanleiding of voorafgaand incident. Het slachtoffer had zware verwondingen aan zijn hoofd en ligt sindsdien in het ziekenhuis. Sinds gisteren is de man weer bij bewustzijn, maar zelfstandig eten of praten gaat nog erg moeizaam. De familie is ervan overtuigd dat de man, die een vrouw en vier kinderen heeft, in elkaar werd geslagen omwille van racistische motieven. "Honderd procent duidelijk is het nog niet, maar al zijn familieleden gaan hier wel van uit. We hebben het dossier nog niet kunnen inkijken, maar dit zal volgens onze raadsman wel snel gebeuren. Mangolopa herinnert zich intussen niets meer van het hele gebeuren en heeft mogelijk blijvende hersenschade", aldus Paluku.





Racisme

Advocaat Abderrahim Lahlali verdedigt de familie en het slachtoffer na het zinloze geweld. "De familie is een lange tijd in het ongewisse gelaten. Zij zijn zelf naar de locatie in Wetteren gegaan om te weten te komen wat er net gebeurde. De buren hebben hen daar spontaan aangesproken en zeiden dat het vermoedelijk om een daad van racisme ging", aldus Lahlali. "De man ligt ondertussen nog steeds op intensieve zorgen. Hij zal waarschijnlijk wel nog enkele operaties moeten ondergaan en de kans op blijvend hersenletsel is groot", klinkt het.





Dader geen onbekende

De dader, een man uit Wetteren, werd dit weekend aangehouden door de onderzoeksrechter in Dendermonde voor poging tot doodslag. Dat bevestigt het parket. "Over de motieven gaan we nog verder onderzoek moeten uitvoeren, want veel is nog niet duidelijk, maar hij wordt wel aangehouden", aldus Sarah Demeyer. De man zelf zou geen onbekende zijn en zou al meerdere geweldsdelicten op zijn naam hebben staan. De familie hoopt dat er snel duidelijkheid komt en daarom heeft de advocaat ook gisteren een klacht ingediend voor de burgerlijke belangen. Zo kan de familie ook het dossier inkijken. "De vrouw van Mangolopa is intussen thuis en kan na de feiten amper nog slapen omdat ze zo zwaar onder de indruk is", besluit Paluku.