Veertien winkeliers houden Pop-Up Shopping Night Claudia Van den Houte

28 november 2018

12u34 0 Denderleeuw Veertien winkeliers uit Denderleeuw organiseren samen een Pop-Up Shopping Night op donderdag 29 en vrijdag 30 november. Elke winkelier opent een pop-up-winkel in de showroom van Interieur Van der Waerden.

De eindejaarsshopping draait rond vier thema’s. “Met fashion, shopping, style, food and drinks willen we de bezoekers inspireren voor de komende feestperiode”, vertelt Michèle Van der Waerden, zaakvoerster van de gelijknamige interieurzaak en initiatiefneemster van de Shopping Night. “Het wordt geen Ladies Night, maar een avond voor zowel dames als heren. We denken dan bijvoorbeeld aan een keukenworkshop, een wijntasting of het spotten van leuke interieuritems. Op iedere stand zullen workshops of demo’s worden georganiseerd”.

Het is al de derde editie van de Pop-Up Shopping Night. “Vorig jaar was er nog maar één avond, nu zijn het er al twee met 500 bezoekers”, aldus Yves Nevens, voorzitter van UNIZO Denderleeuw en zelf deelnemende handelaar. “Voor een klein privé-initiatief is dit toch wel een gigantisch succes te noemen. Het is duidelijk een evenement dat een breed publiek aanspreekt en dat kunnen we alleen maar extra aanmoedigen.”

Inschrijven is verplicht via popupshoppingnight@gmail.com of 053/66.86.45. Gezien de beperkte parking is er een vip-shuttle service tussen de parking Sportpark Stadionlaan en Interieur Van der Waerden (Steenweg 480). Alle info via www.popupshoppingnight.be.