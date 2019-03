Veel volk op debat rond Pano-reportage over Denderstreek: “Op school gaan we allemaal fantastisch met elkaar om” Claudia Van den Houte

13 maart 2019

18u31 0 Denderleeuw Heel wat jongeren waren aanwezig op het debat dat de Denderleeuwse jeugdraad Chaud organiseerde rond de Pano-reportage over de Denderstreek. Daar klonken ook heel wat positieve geluiden over het samenleven in Denderleeuw.

In de Pano-reportage van 20 februari over de Denderstreek werd onderzocht waarom Vlaams Belang het zo goed doet in de regio. VRT-journalist Peter Verlinden selecteerde een aantal passages uit de reportage, waarop de aanwezigen dan konden reageren. De Pano-reportage linkte het succes van uiterst rechts in de Denderstreek vooral aan het snel stijgende aantal inwoners van vreemde - vooral Afrikaanse - origine. “De feiten zijn misschien slecht gepresenteerd in de reportage, maar ik denk dat het niet te ontkennen is dat waar de allochtone populatie stijgt, in heel Europa, er een verrechtsing is door de migratiecrisis”, zegt Arno, laatstejaarsleerling aan IKSO. “Het is niet zo dat de helft van Denderleeuw plots op een paar jaar tijd racistisch is geworden, maar het beïnvloedt wel het extreemrechtse gedachtegoed als er migratie of verandering van bevolking is.”

Stereotypes

“Het probleem is dat mensen bang zijn voor wat ze niet kennen”, denkt Angela, leerlinge aan het KAD. “Ze weten niets van andere culturen. Ze zien criminaliteit op televisie, in Amerikaanse films over bendes en denken daardoor in stereotypes. Ze denken dat mensen van Afrikaanse origine zo zijn, omdat ze ons niet persoonlijk kennen. Ze zijn gewoon bang van het onbekende.”

Volgens de jongeren ligt het probleem meer bij de volwassenen. “Op school kunnen we allemaal goed met elkaar omgaan. Bij de ouders is dat moeilijker, vooral door de taal. Maar de omgang tussen ons, jongeren, is fantastisch”, aldus Angela nog.

Ik denk dat mensen beter opgeleid moeten worden: we zijn verschillend, maar hoe gaan we verder? We lijken meer op elkaar dan dat we van elkaar verschillen Theresa

Taal

Ook de taal was een punt van debat. Ine ziet als animator bij de speelpleinwerking Awimbalieje dat veel kindjes thuis Frans spreken, maar er amper kinderen zijn die geen Nederlands spreken. “Ik spreek thuis alleen Nederlands”, zegt Theresa, leerlinge aan het Lyceum in Aalst en zelf van Afrikaanse origine. “Als iemand die Franstalig is Franse woorden gebruikt, dan wordt dat negatief bekeken, maar ik denk dat we meer moeten focussen op het feit dat meertaligheid goed is, dat je zo overal in de wereld naartoe kan gaan. Ik denk dat mensen beter opgeleid moeten worden: we zijn verschillend, maar hoe gaan we verder? We lijken meer op elkaar dan dat we van elkaar verschillen.”

Joseph, leerling aan IKSO, is teleurgesteld in uitspraken van zijn buur, die in de reportage aan bod kwam: “Sinds ik daar woon hebben we altijd een goede relatie gehad. We hebben altijd goeiedag gezegd, altijd gelachen, gezwaaid... Toen ik naar de reportage keek, was ik echt gechoqueerd, want die reactie had ik echt niet verwacht. Hoeveel moeite je ook kan steken in contact te leggen met andere mensen, er zijn altijd mensen die achter je rug zo’n reacties zullen geven.”

Olie en azijn

Een opvallende uitspraak in de Pano-reportage was: “Als je met olie en azijn schudt, is het gemengd. Dat proberen ze te doen. Maar als je dat tien minuten laat staan, heb je weer olie en azijn. Dat kruipt weer bijeen. Je kan er natuurlijk mayonaise van maken, maar dan heb je nog eieren nodig. Dat hebben ze niet. Ze hebben geen eieren, ze hebben geen bindmiddel.” Dat werd op het debat tegengesproken. “Ik denk dat we wel eieren hebben: schoolfeesten, al de dingen die we samen doen”, aldus één van de aanwezige jongeren.

We zijn allemaal mensen, het doet me plezier dat jongeren dat zo zien. Dat geeft me hoop voor de toekomst” Schepen van Integratie, Andy Depetter

Er werden op het debat ook oplossingen aangehaald: informeren, mensen betrekken bij dingen in Denderleeuw, straatfeesten, nog meer inzetten op taal,... “Een oplossing zou ook zijn om Denderleeuw aantrekkelijk te maken om buiten te komen. Aan ‘t Kasteeltje bijvoorbeeld is het nu nogal donker. Ik denk dat infrastructuur veel kan doen”, klonk het.

Schepen van Integratie Andy Depetter (Groen) ziet het alvast positief: “We zijn allemaal mensen, het doet me plezier dat jongeren dat zo zien. Dat geeft me hoop voor de toekomst.”