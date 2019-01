VB-kandidaten worden uit ABVV gezet omdat ze opkwamen voor Vlaams Belang Claudia Van den Houte

02 januari 2019

20u52 0 Denderleeuw Een paar kandidaten die op de lijst stonden van Vlaams Belang Denderleeuw zijn om die reden uit het ABVV gezet. Het ABVV stelt dat de ideologie van Vlaams Belang haaks staat op hun waarden. “Dit is een schande, wij worden gediscrimineerd”, aldus Tatiana De Leenheer.

Tatiana De Leenheer, Linda Van de Perre en Bert Couck stonden op 14 oktober op de lijst van Vlaams Belang Denderleeuw. Het ABVV deelde hen mee dat ze vanaf 1 februari worden uitgesloten uit de organisatie. “Dit is zuivere politieke discriminatie", aldus De Leenheer. “Ik word omwille van mijn mening uit de vakbond gezet. We leven toch niet in een dictatuur? Je mag in dit land toch nog altijd een mening hebben? Blijkbaar ben je als Vlaams Belanger toch nog een tweederangsburger. Ik ben al 12 jaar lid van ABVV, Linda al 42 jaar. Dit zegt meer over die organisatie dan over ons.”

In de brief aan De Leenheer wordt er verwezen naar de statuten van het ABVV en het BBTK, waarin staat dat “er binnen het ABVV geen plaats is voor racistische, fascistische, ideeën en gedragingen, noch voor vreemdelingenhaat. Daarom is het lidmaatschap van het ABVV onverenigbaar met het lidmaatschap van extreemrechtse partijen of bewegingen.”

Volgens Johan Dumortier, gewestelijk secretaris van het BBTK/ABVV, worden kandidaten voor Vlaams Belang al sinds 2002 uitgesloten uit hun organisatie. “We zijn een privé-organisatie. Wij beslissen dus wie er lid kan zijn. Lid zijn van onze organisatie is onverenigbaar met op een lijst staan van Vlaams Belang. Wij proberen mensen te verenigen, terwijl die partij polariseert en mensen tegen elkaar opzet.”

De Vlaams Belangers kunnen wel nog in beroep gaan tegen de beslissing. Ze kunnen lid blijven van het ABVV, maar dan moeten ze wel Vlaams Belang afzweren en uit de partij stappen. “Ik zal dat nooit doen omdat een vakbond mij dat vraagt”, zegt De Leenheer.