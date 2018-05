VB heeft kandidatenlijst en programma klaar 19 mei 2018

Vlaams Belang heeft haar volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober bekendgemaakt. Van de 27 kandidaten zijn er 18 nieuwe gezichten. Onder de nieuwe kandidaten bevindt zich onder meer Marleen Moens, eigenares van dagbladhandel Macardi, en patissier Rudy Meert van de gelijknamige patisserie. Na lijsttrekker en fractievoorzitter Kristof Slagmulder vervullen afdelingsvoorzitter Christel De Bruecker en muzikant Hedwig Jacobs-Mertens plaats twee en drie. De top vijf wordt vervolledigd door zorgkundige en OCMW-raadslid Ingrid Temmerman en arbeider Joris Vercammen op plaats vier en vijf. Vercammen is met zijn 26 jaar de jongste op de lijst. De oudste is de 84-jarige fotograaf op rust Benny De Coninck, op plaats 22. Andy De Leeuw, prins carnaval Denderleeuw 1997 en prins carnaval Oost-Vlaanderen 2003 staat opnieuw op de lijst. Lijstduwer is gemeenteraadslid Danny Bourgeois. VB stelde ook haar programma en haar 10-puntenplan voor, met onder meer focus op het Vlaams karakter van de gemeente, veiligheid, een betaalbare energie- en waterfactuur en een goed bestuur. (CVHN)