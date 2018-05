Vandalen beschadigen auto's in meerdere straten VOORLOPIG NOG ONDUIDELIJK WIE WAGENS HEEFT BEKRAST KOEN BATEN

17 mei 2018

02u48 0 Denderleeuw In Denderleeuw zijn de afgelopen dagen meldingen binnengekomen over bekraste wagens. In de Vissersstraat in Denderleeuw werden banden plat gestoken. Het is onduidelijk wie achter de krassen zit. "Wie doet nu zoiets?", vraagt Laetitia Van Den Borre (23) zich af.

Gisteren waren er opnieuw enkele meldingen over bekraste auto's. In de Vissersstraat werden twee wagens beschadigd, een Hyundai i10 van acht maanden oud en een BMW-1 reeks van twee jaar oud.





Het ging om de wagens van Laetitia Van Den Borre en haar vriend Jules Van Der Burght (24). De schade zou per wagen snel oplopen tot 7.000 euro. "Toen ik rond 6 uur naar mijn werk wilde vertrekken, merkte ik dat mijn band plat stond. Ik belde naar mijn mama om te vragen of ze me op het werk wilde afzetten. Pas daarna merkte ik de krassen op mijn wagen en die van mijn vriend op", vertelt Laetitia.





Stanleymes

Onmiddellijk nadat ze de schade opmerkten, werd de politie van Denderleeuw/Haaltert verwittigd. Zij kwamen ter plaatse om vaststellingen te doen. "Toen we de band wilden vervangen, vonden we een stanleymes naast de wagen, vermoedelijk was het afgebroken omdat ze niet meteen door de band konden snijden", klinkt het. Laetitia was onder de indruk door de feiten: "Ik kan me niet inbeelden wie zoiets doet. Wij hadden met niemand problemen, dit is echt jammer. Binnen twee dagen gaan we samenwonen en nu maken we dit mee. Ik ben gelukkig verzekerd en zal een groot deel van de kosten kunnen recupereren, maar mijn vriend zal een pak meer mogen betalen", aldus een ontgoochelde Laetitia.





Roepende jongeren

Het eerste feit dateert van afgelopen weekend in de Kouterbaan in Denderleeuw. Een Ford Kuga van twee maanden oud kreeg een kras op de deur langs de kant van de bestuurder. "De kosten lopen op tot 800 euro, wat zuur geld is", zegt Ellen De Roeck. De beschadigingen moeten gebeurd zijn in de nacht van zaterdag op zondag. "Ik merkte de schade 's ochtends op. Diezelfde nacht had ik enkele jongeren horen roepen. Ik keek toen nog door het raam, maar ik kan niet met zekerheid zeggen dat zij er voor iets zouden tussen zitten", aldus Ellen.





Een tweetal weken geleden werd in dezelfde straat ook al een Mercedes zwaar toegetakeld. "We vragen ons echt af wat er zo leuk aan is om andermans eigendom te beschadigen", klinkt het. De politie van Denderleeuw/Haaltert ontving gisteren alleen al vier meldingen over beschadigde voertuigen, maar of die daarom altijd op hetzelfde moment gebeurden, of door dezelfde dader, is niet duidelijk. Ze zijn een onderzoek gestart, maar meer informatie is nog niet bekend.