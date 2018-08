Vandaal vernielt voorruit wagen in Van Lierdestraat Koen Baten

15 augustus 2018

16u15 0

In de Van Lierdestraat in Denderleeuw heeft een vandaal woensdagochtend tussen 7 uur en 8 uur de voorruit van een geparkeerde wagen vernield. Verschillende getuigen hebben het over een persoon die kort na de feiten met gierende banden vertrok. Of er een motief achter de vandalenstreek zit, is niet duidelijk.