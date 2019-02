Valentijnsontbijt om nieuwe jeugdlokalen te steunen Claudia Van den Houte

04 februari 2019

13u23 1 Denderleeuw De Scouts en gidsen Denderleeuw en jeugdhuis Stam X organiseren op zondag 10 februari een valentijnsontbijt om de bouw van hun nieuwe lokalen aan het Walleken te steunen.

Er is keuze tussen verschillende ontbijtpakketten. De Cupidoos Deluxe bevat een ontbijt voor twee personen aangevuld met extra verwennerijen zoals bubbels, fruitsla, chocolade en twee zelfgemaakte cup(ido)cakes.

‘Zorgeloze Zondag’ bestaat uit een drankje, een ontbijtkoek, speculaas, peperkoek, kaas, hesp, choco en confituur op sandwich of pistolet en een stukje fruit als kers op de taart. ‘Heerlijk Healthy’ is een ontbijt bestaande uit bio-thee, multiculturele huisbereide granola, yoghurt, biologische humus en duurzame havermoutkoekjes, aangevuld met pistolet, sandwich, confituur, kaas, speculaas en extra fruit.

‘Luie Lekkerbek’ bestaat uit een drankje, een huisbereid slaatje met dressing, pistolet, sandwich, hesp, kaas, hardgekookt eitje en een cupcake. Voor de allerkleinsten is er ‘Bikkebik voor kids’, met een drankje, een donut, een sandwich, choco, speculaas, een puddinkje en een yoghurtdrankje.

Bestellen kan via www.scoutsdenderleeuw.be. Meer info via stamscoutsgidsen.denderleeuw@gmail.com. De prijs bedraagt 12 euro voor één persoon, 7 euro voor Bikkebik en 30 euro voor Cupidoos. Levering gebeurt tussen 7.30 en 9 uur, tussen 9 uur en 10.30 uur of tussen 10.30 en 11.30 uur, naargelang uw voorkeur. Er wordt geleverd in een straal van ongeveer tien kilometer rond Denderleeuw en in Gent.