Update: Een bewoner kan naar huis en vangt buren en hondjes op, andere bewoners verblijven bij familie Firma komt beton gieten om dan vanaf volgende week lek volledig te herstellen. Ook Rodestraat zal volledig opengebroken worden, ellende nog niet voorbij. Koen Baten

22 december 2018

12u50 14 Denderleeuw In de Rodestraat in Denderleeuw zal het waterlek nog minstens een heel weekend voor problemen zorgen. De brandweer werd vanmorgen rond 08.00 uur verwittigd over een groot waterlek en kwam ter plaatse. De oorzaak is te zoeken in het waterlek in Sint-Pieters-Leeuw. Door een schakeling stroomde er meer water door deze buis waardoor er te veel druk ontstond en een gat maakte. Vijf bewoners werden geëvacueerd, een bewoner kan vanavond naar huis omdat hij op mazout zijn huis warm houdt. “Ik vang ook de buren op met hun drie hondjes, ik kan het niet over mijn hart krijgen ze naar ergens anders te sturen", zegt Jean-Paul Dewachter (61).

Het waterlek ontstond deze ochtend rond 07.00 uur. Een uur later werd er gebeld naar de brandweer, en toen kwam alles in een stroomversnelling. Al snel bleek het om een zeer groot waterlek te gaan, waarin de oorzaak te zoeken is bij de problemen in Sint-Pieters-Leeuw. “Er werd een bypass gestoken op deze distributieleiding, en waarschijnlijk was de druk te hoog en bevindt er zich hier een zwakke plek waardoor er een groot lek is ontstaan", zegt schepen Jan De Nul van openbare werken. “De elektriciteit en het gas werd even uitgezet, en de bewoners moesten tijdelijk weg", aldus De Nul.

Door het lek en de verzakking in de weg kwam een expert ter plaatse om een controle te doen bij de huizen. Er bleek geen instortingsgevaar te zijn, maar het lek dat veroorzaakt werd is wel van een gigantische omvang. “We hebben een betonmixer opgeroepen die beton zal gooien in het gat, dit om zeker te zijn dat de woningen niet zullen verzakken", zegt brandweerofficier Hans Boterbergh. “Het beton zal twee dagen moeten uitharden, alvorens we verder kunnen gaan met de werken, maar we doen er alles aan om het lek zo snel mogelijk te dichten", vult de Nul aan.

Door het feit dat er geen elektriciteit en gas meer was kregen alle bewoners de raad bij familie en vrienden te gaan. In de loop van de dag werd alles terug opgestart, maar de bewoners van de vijf huizen die geëvacueerd zijn, kunnen op een na, nog niet naar huis. Jean-Paul Dewachter kan wel naar huis, en zal zijn buurvrouw Greta Francois (60) en haar drie honden opvangen. “Ik wil niet dat ze ergens anders zou verblijven. Wij hebben altijd goed overeengekomen en dus wil ik haar helpen", klinkt het. “Ik heb zelf ook een hond, maar hij is bijzonder braaf en zal spelen met de andere drie", besluit Dewachter.

Greta (60) is opgelucht dat ze terug naar huis kan. Zij verbleef enkele uren in De Palaver even verderop. Haar woning liep door het lek ook wel schade op. “Mijn blauwe steen is beschadigd en in de gang stond er water. Leuk is het zeker niet en ik ben wel geschrokken, maar hopelijk valt alles verder mee", klinkt het.

De andere drie bewoners verblijven bij familie en of vrienden tot de problemen van de baan zijn. “Wij hopen dat het niet te erg is of niet te lang zal duren, maar gelukkig hebben mijn zus en ik wel opvang”, zegt Ceferino Orrasco Garcia.

De problemen met het waterlek zullen alleszins nog het hele weekend blijven duren. “Vanaf maandag gaan we herstellen, en dan wordt later op de week de hele rijbaan nog uitgebroken om te herstellen. Tot die tijd mag er geen verkeer door en mag er geen enkele wagen zich parkeren omdat het veel te gevaarlijk is", besluit de schepen van openbare werken.

