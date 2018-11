Uitgebreide herdenkingsplechtigheid Wapenstilstand op drie begraafplaatsen Claudia Van den Houte

09 november 2018

14u01 1 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw herdenkt Wapenstilstand zondag met een uitgebreide herdenkingsplechtigheid. Er is een apart programma voor de 11-novemberviering in Welle en Denderleeuw en de 11-novemberviering in Iddergem.

De jaarlijkse Wapenstilstandsceremonie krijgt bijzondere aandacht in het herdenkingsjaar rond 100 jaar Groote Oorlog. Het programma voor de 11-novemberviering in Welle en Denderleeuw start om 9.15 uur met een hulde en het neerleggen van een bloemenkrans op de begraafplaats in Welle. Om 10 uur is er een misviering in de Sint-Amanduskerk in Denderleeuw en om 10.45 uur is er een hulde en wordt een bloemenkrans neergelegd aan het gedenkteken voor de gesneuvelde soldaten aan de kerk.

Om 11 uur start de optocht naar het monument ter nagedachtenis van Dr. Cochez (met neerlegging bloemenkrans door het Rode Kruis) en naar de begraafplaats van Denderleeuw (met neerlegging bloemenkrans aan het monument van de gesneuvelden). Er wordt om 11.45 uur afgesloten met een receptie in de foyer van Den Breughel, op het Dorp in Denderleeuw.

De plechtigheden in Iddergem worden georganiseerd door NSB afdeling Iddergem. Om 11.20 uur wordt er samengekomen aan de kerk in Iddergem. De misviering in de Sint-Amanduskerk Iddergem start om 11.30 uur. Om 12 uur begint de optocht naar de begraafplaats in Iddergem, gevolgd door een hulde en de neerlegging van bloemenkransen aan het monument van de gesneuvelden. Een receptie om 12.30 uur in de parochiezaal sluit de plechtigheid af.