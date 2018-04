Tweede editie bloemenmarkt 27 april 2018

02u49 0

Op het dorpsplein vindt zondag de tweede editie plaats van de Bloemenmarkt. Tussen 9 en 13 uur is er een ruim gamma aan eenjarige en vaste planten van verschillende lokale handelaars.





"Met de organisatie van de Bloemenmarkt ondersteunen we de lokale bloemenhandelaars en willen we tegelijkertijd biodiversiteit onderstrepen. Zo zetten we met de campagne 'Bij-zonder Denderleeuw' in op de aanleg van bloemenweides, de plaatsing van insectenhotelletjes, het omvormen van oude bomen tot insectenwoningen en een weloverwogen keuze voor bepaalde plantensoorten. Er komt ook een echte imker langs om info te geven over het fascinerende leven van deze insecten", vertelt schepen voor Groenbeleid Jan De Nul (CD&V). De Bloemenmarkt betekent ook de start van de Bebloemingswedstrijd. "De bewoners kunnen een toegevoegde waarde bieden aan hun buurt of door ze op te fleuren door bijvoorbeeld bloemen op hun gevels te plaatsen of door in de voortuin kleurrijke bloemensoorten te planten", zegt schepen Yves De Smet (sp.a). (CVHN)