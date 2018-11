Twee nieuwe treinsporen tussen Brussel en Denderleeuw klaar Claudia Van den Houte

25 november 2018

13u41 0 Denderleeuw Spoorwegbeheerder Infrabel is klaar met de vernieuwing van de twee centrale sporen tussen Brussel (Anderlecht) en Denderleeuw (Sint-Katherina-Lombeek). Ze worden woensdag officieel in gebruik genomen in Ternat.

De modernisering is de laatste belangrijke fase in de uitbreiding van de hoofdspoorlijn Brussel-Denderleeuw van twee naar vier sporen en maakt deel uit van het GewestelijkExpresNet (GEN). Bij aanvang van de nieuwe dienstregeling in december zullen de treinen via deze GEN-lijn over vier kwalitatieve sporen kunnen rijden.

De officiële inhuldiging van de nieuwe sporen op de drukste spoorverbinding van ons land zal woensdag plaatsvinden in Ternat in aanwezigheid van onder meer premier Charles Michel, federaal minister van Mobiliteit François Bellot en de CEO’s Sophie Dutordoir (NMBS) en Luc Lallemand (Infrabel).