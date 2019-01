Twee minderjarige verdachten van brandstichting in station Denderleeuw opgepakt en geplaatst in instelling Onderzoek naar andere verdachten gaat verder Koen Baten

08 januari 2019

18u27 7 Denderleeuw De recherche van de politiezone Denderleeuw/Haaltert heeft twee verdachten opgepakt die op een januari omstreeks 21.00 uur ‘s avonds de toiletten in brand staken met toiletpapier en krantenpapier. Kort voor de feiten werden enkele verdachten gezien voor de toiletten. “Na onderzoek van onze recherche konden twee verdachten geïdentificeerd worden", aldus commissaris Wim Van Vaerenbergh.

“Beiden werden respectievelijk opgepakt op vier januari en zeven januari", aldus Van Vaerenbergh. Het gaat om twee minderjarigen, waarvan één afkomstig uit Aalst en één uit Denderleeuw. Over het motief is niets duidelijk.

Beide jongemannen werden op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde. Die besliste om hen beiden aan te houden en in een gesloten instelling te laten plaatsen. Door de feiten raakten de toiletten aanzienlijk beschadigd en zijn ze tijdelijk buiten gebruik.

Burgemeester Jo Fonck is tevreden met de snelle doorbraak in het dossier. “De recherche heeft er alles op gezet om de daders te identificeren. Dit soort gedrag kan absoluut niet door de beugel en we willen hiermee ook een sterk signaal geven", aldus Fonck. Een van de redenen dat er zo snel een doorbraak kon komen is de camerabewaking. “Afgelopen jaar kregen deze een update en werden het zogenaamde ‘drone camera’s. Deze kunnen inzoomen op daders en sneller herkennen bij criminele feiten. De camera’s hebben zeker ook hier hun rol gespeeld om deze zaak op te helderen. Het zorgt voor betere beelden en is meer in realtime", aldus Fonck.

“Het onderzoek loopt intussen nog, want er is een vermoeden dat er nog meerdere personen bij betrokken waren, maar meer kunnen we hierover niet kwijt.”