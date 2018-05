Twee maand rijverbod voor fikse snelheidsovertreding 18 mei 2018

02u48 0

Stijn S. uit Denderleeuw kreeg gisterenmiddag een stevige geldboete opgelegd na een zware snelheidsovertreding. De jonge bestuurder reed met een snelheid van 170 kilometer per uur waar er slechts 90 was toegelaten door Denderleeuw. "Dat is bijna dubbel zo hard, waarom heb je zo een levensgevaarlijke situatie gecreëerd?", vroeg politierechter Mireille Schreurs zich af. "Ik had me die dag overslapen en moest dringend op mijn werk zijn. Normaal gezien ben ik altijd een uur op voorhand aanwezig. Ik wou mijn klanten niet teleurstellen en daarom probeerde ik zo heel wat tijd goed te maken, een zeer domme beslissing", verklaarde S. gisteren. Voor de zware snelheid kreeg de man een geldboete van 640 euro. Zijn rijbewijs moet hij twee maanden afgeven om terug te kunnen rijden. (KBD)