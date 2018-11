Twee gewonden bij zware aanrijding op Steenweg in Denderleeuw Koen Baten

11 november 2018

Op de Steenweg in Denderleeuw ter hoogte van het kruispunt met de Iddergemstraat zijn deze avond twee gewonden gevallen bij een aanrijding tussen twee Volkswagens. Een bestuurder was er erg aan toe en moest door de hulpdiensten uit zijn voertuig bevrijd worden. De andere chauffeur kon zelf nog uit zijn voertuig stappen.

Een van de Volkswagens stond op het fietspad toen hij vermoedelijk rechtsomkeer wou maken. Hij zou daarbij het voertuig dat vanuit Ninove richting Aalst reed niet hebben opgemerkt. De tweede Volkswagen reed aan volle snelheid in op de flank. De chauffeur probeerde nog uit te wijken en kwam daarbij in het grasveld naast de weg terecht, waarbij hij een houten afsluiting volledig vernielde. Beide voertuigen zijn rijp voor de schroothoop. De straat is op dit moment nog altijd afgesloten voor het verkeer tot de takelwerken voorbij zijn.