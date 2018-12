Twaalf gemeenteraadsleden nemen afscheid op laatste zitting deze legislatuur Erna Scheerlinck verlaat na 30 jaar lokale politiek Claudia Van den Houte

21 december 2018

22u28 1 Denderleeuw De gemeenteraad heeft op haar laatste zitting van deze legislatuur afscheid genomen van twaalf gemeenteraadsleden. Onder meer Erna Scheerlinck nam na 30 jaar afscheid.

Het gaat om gemeenteraadsleden die op 14 oktober niet meer verkozen zijn of niet meer opkwamen. Erna Scheerlinck heeft van de afscheidnemende gemeenteraadsleden het meeste jaren op de teller. Ze is al 30 jaar actief in de politiek. Ze startte bij Volksunie en heeft lang voor N-VA in de gemeenteraad gezeteld - ook een tijdje als schepen. Op 14 oktober kwam ze op met haar eigen partij E.R.N.A., maar die haalde geen zetels. Scheerlinck neemt dan ook afscheid van de politiek. “Ik heb vrienden gemaakt, binnen en buiten mijn partij. De laatste zes jaar zijn echter turbulenter geweest dan al mijn jaren ervoor. Ik ben bijna drie jaar schepen mogen zijn. Het was een eer om mensen te helpen. Jammer dat het zo bruusk en brutaal werd afgebroken door de onbestuurbaarheid die in scene werd gezet. De laatste jaren is mijn respect voor sommigen verdwenen als sneeuw voor de zon. Ik ben door mijn eigen mensen verraden en uitgespuwd. Dat de politiek in 30 jaar tijd is veranderd, is een understatement”, aldus Scheerlinck. “Ik neem met opgeheven hoofd afscheid van de lokale politiek. Ik kan iedereen nog steeds in de ogen kijken.”

Ook Betty De Schampheleer (sp.a) verdwijnt uit de politiek. Ze was 24 jaar actief in de politiek, waarvan 18 jaar als gemeenteraadslid. “Ik ben nooit iemand geweest van grote uitspraken, maar heb me altijd achter de schermen ingezet. Ik heb gezien hoe de onderlinge verhoudingen tussen politiekers, die vroeger samen een pintje gingen drinken na de gemeenteraad, is uitgemond tot een bittere strijd vol verwijten. Ik roep de oude en nieuwe gemeenteraadsleden op om hierover eens na te denken.”

Voor Koen D’haenens (ex-N-VA) is het wellicht geen definitief afscheid. “Het stopt tijdelijk, maar het begint opnieuw te kriebelen. Ik heb zes jaar tijd. I’ll be back”, sprak D’haenens, die met E.R.N.A. opkwam.

Ook voor Guy Van Dalem was het zijn laatste zitting als gemeenteraadslid. “Ik heb 12 jaar een aangename tijd gehad in de OCMW-raad, maar dat heb ik moeten stopzetten. In de gemeenteraad, met het gebrek aan respect, heb ik me nooit thuis gevoeld. Door een politiek mandaat op te nemen maak je ook geen vrienden”, aldus Van Dalem.

De andere afscheidsnemende gemeenteraadsleden zijn Elke Pereboom (CD&V), Pierre Boschmans (N-VA), Lutgart Waegeman (N-VA), Katia Sonck (N-VA), Marleen Buydens (onafhankelijk), Blandine Mukaberwa (OPEN) en ex-burgemeester Jan De Dier (onafhankelijk/DVD), die niet aanwezig was op de laatste zitting. Ook schepen Jürgen Ruysseveldt, die niet opkwam op 14 oktober, verlaat de gemeenteraad.