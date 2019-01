Treinbegeleider zeven dagen arbeidsongeschikt nadat twintigers hem enkele rake klappen geven Koen Baten

16 januari 2019

18u00 0

In het station van Denderleeuw is gisterennamiddag rond 14.30 uur een treinbegeleider overgebracht nadat hij enkele rake klappen kreeg van een 22-jarige jongeman uit Sint-Agatha Berchem. “Het kwam tot een discussie waarbij men de treinbegeleider in het gezicht spuwde", aldus Annelies Verstraeten van het parket. “Daarna ontaarde de hele discussie en kreeg de man ook nog enkele rake klappen", klinkt het. Hij werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis en is zeven dagen werkonbekwaam. “De treinbegeleider verkeerde niet in levensgevaar na de slagen”, aldus Verstraeten.

De twee daders, een jongeman van 20 en 22 jaar afkomstig uit Ukkel en Sint-Agatha-Berchem, werden kort na de feiten meteen opgepakt door de politie. Vandaag werden ze voorgeleid bij de onderzoeksrechter. “Die liet beide mannen gaan, en legde de 22-jarige man voorwaarden op", aldus het parket. De andere kreeg geen voorwaarden opgelegd, vermoedelijk omdat hij maar een kleine rol speelde bij het incident en geen slagen uitdeelde.