Trajectcontrole op N45 uitgesteld naar volgende maand 19 april 2018

De invoering van trajectcontrole op de Expressweg (N45) tussen Ninove en Aalst zal dan toch niet meer voor deze maand zijn, maar zal ten vroegste in de loop van de maand mei definitief van kracht gaan. De invoering heeft nog maar eens vertraging opgelopen. De trajectcontrole zou er oorspronkelijk al in het voorjaar 2017 gekomen zijn, maar werd sindsdien steeds verschoven. Onder meer werken die nog dienden uitgevoerd te worden op de N45 zorgden vorig jaar al voor uitstel. De laatste keer was er volgens wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vertraging door de vrieskou. Er moest onder meer nog een elektriciteitskas worden geplaatst, maar dat was nog niet kunnen gebeuren door het koude weer, waardoor de invoering van de trajectcontrole pas in april zou kunnen gebeuren. Maar die timing wordt nu opnieuw verschoven. "De elektriciteitskas is intussen geplaatst, maar er moeten nog testen worden uitgevoerd en er moet nog een keuring gebeuren", zegt Veva Daniels, woordvoerder bij AWV. "We willen eerst zeker weten dat alles goed werkt vooraleer de trajectcontrole in te voeren. Alle trajectcontroles hebben trouwens vertraging opgelopen. We hadden een ambitieuze deadline vooropgesteld." Volgens AWV zal de invoering in de loop van de maand mei gebeuren, al valt dat dus nog af te wachten." (CVHN)