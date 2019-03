Tot eind april eenrichtingsverkeer in Van Lierdestraat door werken Claudia Van den Houte

18 maart 2019

12u32 0 Denderleeuw In de Van Lierdestraat zal er vanaf dinsdag 19 maart tot eind april eenrichtingsverkeer worden ingevoerd. Een aannemer start er met de aanleg van een nieuwe waterleiding.

De oude stalen leidingen worden vernieuwd en ontdubbeld. Het traject van de werken loopt langs beide kanten van de straat tot op het kruispunt met de Sterrenboslaan en de Rozenlaan. In de eerste fase start de aannemer aan de pare kant vanaf de A. Rodenbachstraat tot de Jan Verhavertstraat. Daarna wordt in een tweede fase de pare kant vanaf de Jan Verhavertstraat tot de Sterrenboslaan aangepakt. In de derde en vierde fase is dan de onpare kant aan de beurt. Als het weer meezit, zouden alle werken afgerond moeten zijn tegen 30 april.

De aannemer heeft voor een vlotte en veilige uitvoering van de werkzaamheden één rijstrook nodig. Daarom zal er in de Van Lierdestraat gedurende de volledige periode van de werken éénrichtingsverkeer van kracht zijn, in de rijrichting van Wijmenierlaan naar Spoorweglaan. Het verkeer richting Van Lierdestraat volgt een omleiding via Stationsstraat, De Nayerstraat, Omlooplaan, Wijmenierlaan.