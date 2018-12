Tennisclub houdt 12 uren tennis voor Schoonderhage vzw Claudia Van den Houte

16u11 0 Denderleeuw Tennisclub (TC) Denderleeuw organiseert op zaterdag 8 december 12 uren tennis voor het goede doel.

TC Denderleeuw houdt de actie in het kader van ‘De Warmste Week’ van Studio Brussel. Twaalf uur lang wordt op twee terreinen van de club aan het Walleken in Denderleeuw tennis gespeeld. De ‘12 uren’ loopt zaterdag van 12 uur ‘s middags tot middernacht.

Er wordt op een ludieke manier in thema’s getennist, bijvoorbeeld ouder- kind-, retro-, kerst- en discotennis - telkens in aangepaste kledij. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de afdeling van vzw Schoonderhage in Iddergem. De vzw staat in voor zorg en ondersteuning aan volwassen personen met een mentale beperking.

“We hopen dat we deze mensen iets leuks kunnen aanbieden, zoals een reisje”, klinkt het bij de club. “Het is ook de bedoeling om onze kantine om te bouwen tot een warm nest met drankje en een hapje. Alle supporters zijn welkom.” Vanaf middernacht is er nog een afterparty.