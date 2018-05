Talendorp in GO! Atheneum 31 mei 2018

02u38 0

De talenbeleidcoördinatoren van GO! Atheneum Denderleeuw organiseerden in samenwerking met het schoolteam en studenten van Erasmushogeschool een Talendorp.





In het Talendorp ontmoetten leerlingen uit het tweede jaar leerlingen uit het vijfde jaar in verschillende contexten: een restaurant, een politiekantoor, een supermarkt, een ziekenhuis, enzovoort. De start werd gegeven met een paspoortcontrole aan de grens van Talendorp. Daar kregen de tweedejaars een rol toegewezen, met een verhaallijn en een budget. Bij het uitvoeren van deze verhaallijn gingen de tweedejaars in verschillende talen in interactie met de vijfdejaars.





(CVHN)