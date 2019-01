Supporters maken veld FCV Dender sneeuwvrij voor derby tegen Eendracht Aalst Claudia Van den Houte

26 januari 2019

17u03 0 Denderleeuw Een tiental supporters van FCV Dender hebben het veld van de club vrijdag sneeuwvrij gemaakt voor de derby tegen Eendracht Aalst van zondag.

Vrijdagochtend lag heel het veld nog bedolven onder de sneeuw. Veertien supporters waren de hele dag in de weer met sneeuw te ruimen. “De supporters hebben zelf hun hulp aangeboden”, vertelt Christa Wauters van FCV Dender. “Ze hadden ons laten weten dat we op hen konden rekenen indien er sneeuw moest worden geruimd. Een geluk, want als de sneeuw niet geruimd zou geweest zijn, dan zou die bij het smelten voor veel plassen en water op het veld hebben gezorgd. Dan zou het veld zondag niet bespeelbaar geweest zijn en hadden we de wedstrijd moeten aflassen. Nu ligt het veld er goed bij en kan de wedstrijd normaal doorgaan.” Eén van de supporters die mee sneeuw kwam ruimen was Jari Van de Velde, de nieuwe prins carnaval Denderleeuw.

In tegenstelling tot vorig jaar zullen de supporters van FCV Dender de wedstrijd tegen Eendracht Aalst zondag vanop hun vertrouwde tribune H kunnen volgen. Vorig jaar waren de supporters boos omdat ze tijdens de derby tegen aartsrivaal Eendracht Aalst niet in hun eigen spionkop konden zitten.

De wedstrijd FCV Dender EH - Eendracht Aalst vindt zondag plaats om 14.30 uur. Om 11.30 uur is er een pré-party waar alvast 150 supporters op aanwezig zullen zijn.