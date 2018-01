Supporters boos om afstaan tribune aan Eendracht FANS FCV DENDER NIET IN EIGEN SPIONKOP TIJDENS DERBY WEGENS VEILIGHEIDSREDENEN CLAUDIA VAN DEN HOUTE

02u45 0 Foto repro CVHN Twee jaar geleden hield VAK H2 een sfeeractie met tifo's en vlaggen tijdens de derby tegen Aalst. Denderleeuw De supporters van FCV Dender zijn boos omdat ze tijdens de derby tegen aartsrivaal Eendracht Aalst op zondag 28 januari niet in hun eigen spionkop kunnen zitten, maar hun tribune H toegewezen wordt aan de bezoekers. Het bezoekersvak is te klein voor de groep Eendracht-supporters die wordt verwacht, waardoor de veiligheid daar niet gegarandeerd kan worden. Het bestuur van Sfeergroep VAK H2 is er niet over te spreken dat er niet werd overlegd.

Voor de derby van FCV Dender tegen aartsrivaal Eendracht Aalst op zondag 28 januari in het Van Roystadion in Denderleeuw, worden tussen de 1.300 en de 1.400 Eendracht-supporters verwacht. Het bezoekersvak heeft echter maar een capaciteit van 990 plaatsen. Daarom worden de Aalstenaars voor de veiligheid verplaatst naar tribune H, die 1.600 zitjes heeft. De FCV Dender-supporters zijn boos dat hun tribune wordt toegewezen aan de supporters van Eendracht Aalst.





Ongelukkige communicatie

Het bestuur van de sfeergroep klaagt vooral de communicatie van de club met de supporters aan. "We betreuren het enorm dat er geen enkel overleg is geweest met supportersclubs of vertegenwoordiging van de FC-fans de afgelopen weken. Deze beslissing is een eenzijdige beslissing van het politiekorps, met aan het hoofd de burgemeester, ondersteunt door het bestuur van onze club. Ook de communicatie naar de fans is zeer ongelukkig verlopen. We hadden de club nog voor Nieuwjaar op de hoogte gebracht dat er een sfeeractie gepland was op tribune H, maar er was een complete stilte bij het bestuur en de veiligheidscel van de club, tot afgelopen zaterdag duidelijk werd dat onze voorzitter 500 extra tickets verkopen aan Eendracht Aalst belangrijker vindt dan een volle tribune H met FC-supporters. De beslissing lag dus al lang vast. Men heeft ons bewust niet ingelicht op voorhand, zodat er geen actie kon ondernomen worden. Bovendien wordt het magische woord 'veiligheid' eerder misbruikt dan ter goeder trouw gebruikt. Toen we twee seizoenen geleden de derby voor een uitverkochte tribune H speelden, was er uiteraard vijandigheid, maar de veiligheid is nooit in het gedrang geweest", aldus de bestuursleden van Sfeergroep VAK H2. "Het zal een derby zonder ons en zonder sfeeractie worden."





Veiligheid

Het is niet duidelijk wie nu eigenlijk de beslissing nam om de tribune toe te wijzen aan de Eendracht-fans. "De politie en de burgemeester hebben ons dat opgelegd met het oog op de veiligheid", aldus André Van Roy, voorzitter van FCV Dender. "900 plaatsen is te weinig voor 1.300 of 1.400 supporters van Eendracht Aalst. Bovendien moeten de supporters die in groep komen langs aparte toegangen geleid worden en kunnen we die niet op plaatsen zetten die enkel met een lint zijn afgespannen, dat is niet veilig. Tribune H is volledig afgesloten. Over de communicatie kan ik alleen zeggen dat er vanavond (gisteravond, red.) een vergadering is gepland met de veiligheidscoördinator en enkele leden van de supportersclubs."





"Beslissing van de club"

Burgemeester Jo Fonck (sp.a) ontkent dat de beslissing om tribune H toe te wijzen aan de Eendracht-supporters zijn beslissing was. "Dat was een expliciete vraag van de club en de veiligheidscoördinator van de club", zegt Fonck. "De gemeente is alleen verantwoordelijk voor wat er buiten het stadion gebeurd. Voor de veiligheid binnenin het stadion is de club zelf verantwoordelijk. Ik meng mij als burgemeester niet in waar de club haar supporters onderbrengt. Ik heb wel vernomen dat tribune H aan de Eendracht-supporters werd toegewezen omdat het vak veel groter is en ze op die manier in één vak kunnen worden ondergebracht."