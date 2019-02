Stroompanne in heel wat straten door defect in hoogspanningskabel Koen Baten

14 februari 2019

19u56 3 Denderleeuw Denderleeuw is op dit moment getroffen door een stroompanne die ongeveer 1.000 gezinnen getroffen heeft. De stroompanne ontstond iets voor 19 uur en wordt veroorzaakt door een defect in een hoogspanningskabel. Fluvius is op de hoogte en probeert de elektriciteit zo snel mogelijk weer op te starten. Vermoedelijk zijn de problemen rond 21 uur voor iedereen van de baan.

Enkele straten hebben intussen al weer elektriciteit. Door het defect zijn een aantal cabines in alarm gegaan. Ook het administratief centrum van de gemeente is getroffen door de stroompanne en is dus telefonisch niet bereikbaar.

Volgende straten zitten op dit moment nog zonder elektriciteit:

A. DE COCKSTRAAT, BOUCHTSTRAAT, BRANDWEERSTRAAT, DORP, DR. COCHEZSTRAAT, DWARSSTRAAT, GEALLIEERDENSTRAAT, JOZEF SONCKSTRAAT, MIDDENSTRAAT, MOREELSTRAAT