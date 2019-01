Strooiploegen druk aan het werk: vandaag al 17 ton zout gestrooid Claudia Van den Houte

23 januari 2019

15u32 1 Denderleeuw De strooidiensten in Denderleeuw hebben woensdag al 17 ton zout gestrooid en dinsdag 16 ton. Ze volgen een vast strooiplan, waardoor minstens 70 procent van de gemeentelijke wegen worden aangedaan. Vlaams Belang wil daarnaast nog 10 kilogram gratis strooizout voor elk gezin.

Net zoals elders in het land, ligt er momenteel ook in Denderleeuw een sneeuwtapijt. Dat zorgt voor gladde wegen, maar de strooidiensten waren paraat. “Ze zijn om 5 uur s’ ochtends beginnen strooien”, vertelt schepen van Openbare Werken Jan De Nul (CD&V). “Er wordt gestrooid volgens een vast strooiplan.”

Eerst worden de invalswegen en de busroutes aangepakt. Daarvoor wordt vooral de grote strooiwagen (5 ton) ingeschakeld. Hij volgt een traject dat via Denderleeuw de deelgemeenten Welle en Iddergem bedient. Een kleinere wagen (2 ton) staat in voor het lokale wegennet en zorgt ervoor dat in Denderleeuw het centrum rond het Dorp, de stationsomgeving, Leeuwbrug en Huissegem sneeuwvrij worden gemaakt. Bestuurders komen na ongeveer 300 meter telkens op bestrooide wegen terecht.

Vlaams Belang zal op de gemeenteraad voorstellen om gratis 10 kilogram strooizout per winterperiode ter beschikking te stellen aan de inwoners van Denderleeuw. “Er zijn bepaalde straten waar niet of nauwelijks gestrooid wordt met valpartijen enzovoort tot gevolg”, aldus Kristof Slagmulder. “In ons voorstel wordt één zak van 10 kilogram per woning verstrekt. Jaarlijks kunnen er twee data en een locatie vastgelegd waar het strooizout kan afgehaald worden.”

“Bij sneeuwval wordt er op 70 tot 80 procent van de gemeentelijke wegen gestrooid. Dat is al een zeer grote inspanning”, zegt De Nul. “Alle 100 procent van de gemeentelijke wegen bestrooien, is praktisch niet haalbaar en bovendien heeft strooien in wijken of in straten met vooral plaatselijk verkeer niet echt effect, want de zoutkorrels zijn gekapseisd en moeten druk krijgen van banden die erover rijden om effect te hebben.”