Stratenloop door centrum van Denderleeuw Claudia Van den Houte

07 augustus 2018

20u20 0 Denderleeuw De vereniging Maspoe en de gemeente Denderleeuw slaan de handen vrijdag opnieuw in elkaar voor de Stratenloop Denderleeuw.

Start- en aankomstplaats is sport- en recreatiepark A. De Pelsmaecker aan het Walleken. Om 18.45 uur start de kidsrun over 500 m en 1 km (voor kinderen tussen 9 en 12 jaar). Daarna is er om 19 uur voor het eerst een G-run over 500 m, gevolgd door een familieloop over 2,5 km en 5 km om 19.15 uur. De eigenlijke Stratenloop over 10 km start vrijdag 10 augustus om 20 uur.

Er is randanimatie, onderweg worden de lopers muzikaal aangemoedigd en na de wedstrijd zijn er barbecuebroodjes te verkrijgen en is er een muziekoptreden.

De omloop van 2,5 km is volledig vlak en verkeersvrij gemaakt en gaat langs het Walleken, Opgeëistenstraat, Warandestraat, Hofstraat, Hugo Verrieststraat, Veldstraat, Stadionlaan en zo langs het overharde looppad terug naar het Walleken. Parkeren kan op de parking van voetbalclub FCV Dender in de Stadionlaan. In de nabijheid van de startplaats is alles afgesloten voor het verkeer. Er is vrijdag vanaf 15 uur ook een parkeerverbod op het volledige parcours van de omloop langs de rechterkant van de rijbaan.

Meer over Walleken

sport

sportdiscipline

Stadionlaan