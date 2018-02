Stoffelijk overschot Paul De Smedt gevonden 02 februari 2018

Aan de Fabriekstraat in Denderleeuw is gisterenochtend het stoffelijk overschot van Paul De Smedt aangetroffen in het water. De man van 46 uit Sint-Maria-Lierde was al sinds december vorig jaar vermist. Hij verliet op 21 december toen zijn woonplaats en sindsdien ontbrak elk spoor.





Er werden meerdere zoekacties op poten gezet, maar tot op vandaag had men nooit een spoor van de man gevonden. Er zal een onderzoek gevoerd worden naar het overlijden, maar alles wijst in de richting van een wanhoopsdaad. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be. (KBD)