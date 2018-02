Stille optocht voor Ardian en Merita AL 4.000 HANDTEKENINGEN VOOR PETITIE TEGEN UITWIJZING CLAUDIA VAN DEN HOUTE

23 februari 2018

02u48 0 Denderleeuw IKSO Denderleeuw houdt vandaag een stille optocht voor leerling Ardian (18) en zijn familie. De school was eergisteren ook al een petitie gestart voor Ardian en zijn zus Merita (20), ex-leerling, die dreigen uitgewezen te worden, enkele maanden voor Ardian zijn diploma kan behalen. De petitie telt al meer dan 4.000 handtekeningen en wordt vandaag overhandigd aan het gemeentebestuur.

IKSO startte eergisteren, woensdag, een petitie voor Ardian Nuhiji, die zijn zesde en dus laatste jaar Economie-Moderne Talen aan het IKSO volgt, en zijn zus Merita, die al afstudeerde aan het IKSO en nu haar eerste jaar 'Human resources and sales' volgt aan de KdG-hogeschool in Antwerpen. Ze zijn van Macedonische afkomst en wonen al acht jaar in België, maar zijn samen met hun familie al jaren verwikkeld in een procedure om geldige verblijfspapieren voor ons land te krijgen. Hun mama en hun oma werden vorige week door de politie opgepakt op bevel van de dienst Vreemdelingenzaken om te worden uitgewezen. Ardian, Merita en hun papa waren op dat moment niet thuis. Ze leven nu ondergedoken en kunnen dus niet meer naar school.





4.000 handtekeningen

IKSO-directeur Nico Van den Borre was er woensdag al niet over te spreken dat dit net nu gebeurt, enkele maanden voordat Ardian zijn diploma secundair onderwijs kan behalen. Daarom, en ook vanuit het idee dat alle jongeren recht hebben op onderwijs, startte de school de petitie. Die telde gisteravond al meer dan 4.000 handtekeningen. De school houdt vandaag nu ook een stille optocht en zal de petitie overhandigen aan het gemeentebestuur. "We zullen met alle personeelsleden en alle leerlingen van IKSO en een delegatie van KCD (samen meer dan 1.000 deelnemers) een ingetogen manifestatie houden om Ardian en zijn familie te steunen", zegt directeur Nico Van den Borre.





"Wij verzamelen om 14 uur op de speelplaats in de Middenstraat, waar we eerst samen even stilstaan bij de droevige situatie. Dan vertrekken we voor een korte, stille optocht richting het gemeentehuis van Denderleeuw. Daar zullen we onze petitie afgeven aan burgemeester Jo Fonck en de leden van het schepencollege. Uit respect voor Ardian en zijn familie maken we er een ingetogen wandeling van. Het is geen demonstratie, geen betoging, maar een warm signaal als steun voor de familie."





"Dossier bekijken"

Het gemeentebestuur wil alvast helpen. "Ik heb onze administratie de opdracht gegeven om het dossier te bekijken", vertelt burgemeester Jo Fonck (sp.a). "Enerzijds moeten we de wet respecteren, maar anderzijds zullen we er minstens proberen voor te zorgen dat Ardian zijn diploma kan behalen. Dat zal wel niet evident zijn, want het dossier sleept al acht jaar aan. Op emotioneel en menselijk vlak is het wel een pijnlijk dossier. Dit zijn mensen die perfect geïntegreerd zijn, de taal spreken en werken. Voor dat soort situaties zou de wetgeving moeten bekeken worden. Zij zijn een voorbeeld van perfecte integratie", aldus Fonck. Ardian en Merita zijn alvast heel dankbaar. "We vinden het echt super dat de directeur zo'n initiatieven neemt om ons te kunnen helpen", zegt Merita. "Eerst de petitie en nu de optocht, dat is meer dan wat we verwacht hadden en we hopen dat al hun moeite niet voor niks is geweest. We zijn dankbaar dat zoveel mensen achter ons staan en bereid zijn om ons te helpen."